Il primo nato del 2024 in Liguria è Leo Vito

È Leo Vito il primo nato in Liguria nel 2024, poco dopo mezzanotte all'ospedale San Martino di Genova, mentre la prima bimba è Darasimi, venuta al mondo all'ospedale San Paolo di Savona.

Mentre si chiama Alessio il primo nato dell'anno in provincia di Imperia. Il bimbo, dal peso di 3.750 grammi, figlio di Andrea e Veronica, una coppia di Santo Stefano al Mare, è venuto alla luce alle 00.38, al reparto di ostetricia dell'ospedale del capoluogo di provincia.

"Auguri alle loro famiglie e benvenuti a tutti i nuovi liguri nati in queste ore. - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sui social - L'immagine di vita e di speranza migliore per iniziare questo nuovo anno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA