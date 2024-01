Casinò Sanremo, 52,7 milioni d'incassi nel 2023 +21% in un anno

Il Casinò di Sanremo chiude il 2023 con incassi per 52,69 milioni, in aumento del 21% rispetto all'anno precedente, un risultato che non si riscontrava da dodici anni. I giochi tradizionali, in particolare, hanno incassato 12,6 milioni, mentre le slot machine hanno superato quota 40 milioni.

La poker room secondo i gestori ha registrato "un boom di giocatori durante i vari tornei organizzati nel corso dell'anno". Il casinò chiude il mese di dicembre con 4,59 milioni di incassi, più 10,3%. "I traguardi più significativi sono sempre il prodotto di un grande lavoro e non fa eccezione questo percorso di rinascita della casa da gioco - afferma il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri - frutto di programmazione, impegno, sacrifici, sinergia e scelte strategiche".

Secondo il presidente e ad del casinò Gian Carlo Ghinamo "il 2023 si è chiuso con il completamento di un percorso di impegni, di progetti realizzati con la dedizione e la professionalità di tutta la struttura. Sono stati raggiunti obiettivi che sulla carta potevano sembrare di difficile realizzazione. Il casinò è tornato alla sua funzione di volano economico e turistico, simbolo delle potenzialità cittadine, brand consolidato in ogni modalità d'intrattenimento".

Nel corso del 2023, inoltre, sono stati consegnati 10,23 milioni in premi del valore superiore ai 5mila euro. A dicembre sono stati centrati ottantadue super jackpot per un montepremi complessivo di 863.882 euro. Nella notte del 31 dicembre sono stati sbaragliati 10 super premi del valore superiore a cinquemila euro per un montepremi superiore a 130mila euro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA