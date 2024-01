Capodanno, 9 feriti per risse nel centro di Genova

Nove persone sono finite in ospedale perché coinvolte in risse durante la notte di Capodanno nel centro di Genova. Gli agenti delle volanti della Questura hanno denunciato quattro uomini che si sono fronteggiati a Sottoripa nella zona di Caricamento. I denunciati, accusati di rissa aggravata, hanno 41, 37 e 29 anni. Nella lite è rimasta coinvolta una donna di 30 anni colpita con una bottiglia, che è stata trasferita in codice giallo all'ospedale San Martino.

In piazza Manin gli agenti sono intervenuti dopo che un ragazzo ha cercato di aggredire tre giovani. In via San Donato un uomo è stato accerchiato da altre persone che gli hanno portato via il cellulare. In totale sono state nove le persone finite in ospedale per aggressioni a Genova tra il San Martino e il Villa Scassi.



