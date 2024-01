Botti Capodanno: falange amputata a un ragazzo a Genova

Un 25enne è rimasto ferito in seguito all'uso dei botti di Capodanno a Genova ed ha subito l'amputazione di una falange della mano sinistra. Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, dove a causa dei fuochi artificiali è stato ricoverato anche un 21enne con un trauma oculare senza gravi conseguenze.

Decine i giovani soccorsi nella notte per abuso di alcol a Genova, di cui cinque ricoverati al pronto soccorso del San Martino. Un ragazzo di 20 anni si è ustionato al Porto Antico, poco prima della mezzanotte ed è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Notte di lavoro anche per i vigili del fuoco: sono stati una cinquantina gli interventi per cassonetti, tettoie e dehor incendiati nel capoluogo ligure. In vico delle Scuole Pie, in centro storico, è stata distrutta una vetrata sempre per lo scoppio di un petardo.



