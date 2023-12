Vende petardi vietati a minorenni, denunciato commerciante

Un commerciante di 50 anni di Diano Marina è stato denunciato dalla polizia locale per avere venduto due pacchi di petardi di categoria F2 a un gruppo di tredicenni, malgrado la vendita sia vietata ai minorenni. Si tratta, in totale, di un'ottantina di articoli pirotecnici, più comunemente conosciuti come "magnum".

Gli accertamenti sono scattati dopo che gli agenti hanno notato sul lungomare i ragazzini che maneggiavano i petardi.

Verificata l'età dei giovani, hanno identificato il venditore, che è stato segnalato all'autorità giudiziaria. I tredicenni non avrebbero neppure potuto acquistare i petardi di categoria F1, la cui vendita è vietata ai minori di 14 anni.



