Toti, per la Liguria sarà un 2024 nel segno della crescita

"Per la Liguria il meglio deve ancora arrivare, sarà un 2024 nel segno della crescita turistica e occupazionale, ma anche del rilancio della sanità, con nuove infrastrutture e aiuti per i giovani, come l'abbonamento gratis per gli under 19 sui treni regionali". È il messaggio di auguri per Capodanno del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Buona fine 2023 e buon inizio 2024 a tutti i liguri. Tra poco, nelle piazze illuminate da Sarzana a Ventimiglia, festeggeremo accogliendo tutti insieme il nuovo anno. Lo faremo per esempio in piazza De Ferrari a Genova, dove ospitiamo il grande 'Concerto in Musica' trasmesso per il secondo anno consecutivo da Canale 5 in diretta nazionale. Sarà quindi ancora una volta la Liguria a dare il buon anno a tutta Italia. - sottolinea Toti - Anche il 2024 sarà importante, così come lo è stato il 2023. La Liguria è la Regione con più investimenti attivi e più cantieri aperti, ma è anche la Regione al massimo dell'occupazione degli ultimi vent'anni e il lavoro rappresenta dignità, nonché possibilità di costruire una famiglia in un territorio che ha anche registrato il più alto indice di crescita turistico".

"Nelle prossime settimane partirà il cantiere del nuovo ospedale Felettino alla Spezia - annuncia Toti - e seguirà il cantiere del nuovo Irccs Tecnologico agli Erzelli, un ospedale di altissima qualità ed eccellenza tecnologica voluto dal Pnrr.

Avremo anche il nuovo pronto soccorso a Bordighera e il nuovo ospedale unico di Ponente a Taggia e il Santa Corona a Pietra Ligure. Ci vuole tempo, ne siamo consapevoli, perché la situazione nazionale è complessa ed è difficile reperire medici e infermieri".

"Siamo una comunità capace di grande resistenza e altrettanta resilienza, la Liguria ha saputo non solo assorbire, ma anche risollevarsi dalla tragedia del Ponte Morandi e dalle grandi mareggiate. - aggiunge - Passo dopo passo, stiamo mettendo in sicurezza il territorio, dai fiumi alle coste".



