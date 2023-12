Seduta fiume a Sestri Levante per bilancio che aumenta le tasse

Venti ore consecutive, tanto è durata l'ultima seduta del consiglio comunale di Sestri Levante (Genova) riunitosi ieri mattina alle 9 e conclusosi alle 5 di stamani. Un vero record per la città dove la minoranza rappresentata da Forza Italia, Fratelli d Italia e lista di sinistra ha contestato alla giunta civica di centro destra del sindaco Francesco Solinas l'aumento indiscriminato delle tasse dall' imposta di soggiorno, all'Imu fino alle percentuali Irpef.

Decine di interventi prima di giungere all'approvazione del bilancio di previsione dal 2024 al 2026 con i soli voti della maggioranza.

"Ci hanno accusato di avere aumentato le tasse - spiega il sindaco Solinas - ma noi abbiamo ereditato una grave situazione economica dalla precedente amministrazione, e per evitare tracolli finanziari sono state studiate misure che vanno a ritoccare tariffe inadeguate per una cittadina che punta ad un rilancio turistico- commerciale".



