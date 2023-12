Rapallo dedica un viale a Gianluca Vialli

"Rapallo prima città in italia ad inaugurare una strada a Gianluca Vialli". Lo annuncia l'amministrazione in una nota spiegando che domenica 7 gennaio verrà inaugurato Viale Gianluca Vialli, "in memoria del campione fuori e dentro il campo". Promotori dell'iniziativa i consiglieri Salvatore Alongi e Vittorio Pellerano, in accordo con il presidente della U.C. Sampdoria Marco Lanna, che saranno presenti insieme al sindaco Carlo Bagnasco, a tanti amministratori ed sportivi, in ricordo di Gianluca Vialli, "figura che ha travalicato la mera fede calcistica entrando nel cuore di tante persone". Appuntamento nel viale accanto allo stadio Macera, per la sistemazione di una targa.



