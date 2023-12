In 18mila ieri per il secondo concerto Tricapodanno di Genova

"Dedichiamo questa serata ai più giovani. Un inno alla vita e alla gioventù raccontato attraverso la musica di Mr. Rain. Spero che questo Tricapodanno 2023 possa rappresentare la speranza per continuare a sognare una Liguria e una Genova sempre più belle. Ci diamo appuntamento in piazza De Ferrari, dove ci incontreremo ancora una volta per abbracciarci e salutare il nuovo anno, tanto atteso dopo questo lungo countdown". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dal palco del Porto Antico la scorsa notte davanti a oltre 18mila persone per l'esibizione di Mr. Rain, uno degli artisti protagonisti del Tricapodanno targato Mediaset che si concluderà questa sera in piazza De Ferrari in occasione del maxi evento 'Capodanno in Musica' condotto da Federica Panicucci.



