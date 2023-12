Toti, grande orgoglio per concerto di Capodanno a Genova

"Questo concerto rappresenta un motivo di grande orgoglio per questa città e per tutta la Liguria. Il fatto che Mediaset abbia scelto nuovamente piazza De Ferrari per il suo spettacolo di fine anno è una gigantesca operazione di promozione del territorio, che va a chiudere un anno in cui abbiamo investito molto per il nostro turismo, arrivando a 16 milioni di presenze nei dodici mesi. Per il secondo anno consecutivo la Liguria entrerà nelle case di milioni di italiani per il brindisi di mezzanotte sulla principale rete privata del Paese, grazie a questo evento straordinario, a conclusione del Tricapodanno targato Mediaset con i concerti al Porto Antico, ieri dei The Kolors e stasera di MrRain, insieme alle radio del gruppo". Lo ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti presentando il concerto di capodanno in programma a Genova e trasmesso su Canale 5.

"Il concerto di San Silvestro dello scorso anno aveva portato le immagini di Genova e della Liguria nelle case di 3milioni di spettatori con uno share superiore al 20%, oltre alle migliaia di giovani e meno giovani presenti in piazza De Ferrari. Siamo certi che quest'anno faremo anche meglio".

"La scelta di Mediaset di scommettere ancora su Genova per la serata di Capodanno ci rende orgogliosi e testimonia come la nostra città sia apprezzata a livello nazionale e internazionale - spiega il sindaco di Genova Marco Bucci -. Voglio ringraziare il gruppo per aver scelto di organizzare con noi non solo la festa del 31 dicembre ma anche le altre due serate del Tricapodanno, una formula unica su cui abbiamo scommesso da qualche anno e che sta dando ritorni importanti dal punto di vista della promozione della città".

Al termine della presentazione del 'Capodanno in Musica' il sindaco Bucci ha consegnato la pergamena di Genovese Doc alla conduttrice Federica Panicucci, che ha accettato la sfida di assaggiare la focaccia genovese "pucciata" nel cappuccino, mentre il governatore le ha donato il pesto preparato con il basilico Dop.



