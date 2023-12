Sindaco Quiliano, sondaggio rigassificatore rispedito a mittente

Il sindaco di Quiliano Nicola Isetta ha commentato la vicenda del sondaggio sul progetto del rigassificatore di Vado Ligure (Savona) affermando di "seguire con stupore Istituzionale e amministrativo la "telenovela" di Snam e Regione Liguria".

"È evidente il tentativo, attraverso azioni interpretative e distorsive di spostare, con goffi e malriusciti tentativi, l'attenzione dai temi fondamentali e rilevanti - scrive in una nota il sindaco -. È evidente il pressapochismo generale del procedimento amministrativo e l'inadeguatezza dei contenuti. La procedura attivata si è dimostrata insostenibile e i contenuti sono insufficienti e non completi: un progetto che non ha ancora definito in tante sue parti strategiche il quadro ante operam".

Secondo Isetta "è' un modo di andare avanti sbagliato, privo di rispetto istituzionale, sia metodologico sia normativo.

Stiamo lavorando in riferimento alla visione degli elaborati riferiti all'ultimo avviso pubblico integrativo. Non posso che confermare il mio più ampio dissenso e incomprensione istituzionale sul metodo utilizzato dallo Stato e dalla Regione Liguria che non ha consentito un confronto preliminare con le amministrazioni territoriali".

"Come è possibile che un sindaco non sia stato sentito in modo preliminare e non venga ascoltato quando pone temi fondamentali come quelli di conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica e div sviluppo economico strategico del territorio?" "Il Comune di Quiliano che rappresento, nel rispetto del ruolo istituzionale e della fiducia dei cittadini, ritiene sia fondamentale e necessario mantenere un fronte il più ampio e compatto possibile nelle sue diverse situazioni, istituzionali, associative, politiche e di civica partecipazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA