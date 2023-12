Regione, in ospedali Spezia non c'è preoccupazione

Dopo la Prefettura della Spezia anche Regione Liguria interviene con una nota sulla situazione dei Pronto Soccorso della provincia della Spezia ricordando "la paventata richiesta formulata, attraverso una nota stampa, da alcune associazioni di un intervento del Prefetto e della Protezione Civile".

"Come ben esplicitato da una nota diffusa oggi dal Prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini - dice la Regione - la situazione è sotto controllo, nonostante il picco influenzale, e a tutti i pazienti sono sempre assicurate le cure necessarie.

Non c'è allo stato motivo di preoccupazione".

Regione Liguria "segue con attenzione l'evolversi del quadro sanitario - si legge ancora - ma, di fronte ad una situazione complessa a livello nazionale dovuta all'impennata delle forme influenzali, invita tutti a esercitare il dovuto senso di responsabilità per evitare la diffusione di informazioni atte a causare ingiustificato allarme al solo fine di propaganda politica".



