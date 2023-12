Prefettura Spezia, situazione sotto controllo negli ospedali

La Prefettura della Spezia è intervenuta per dire che la situazione negli ospedali della città è "sotto controllo" dopo che ieri alcune associazioni e partiti politici hanno denunciato invece situazioni critiche nei pronto soccorso per il picco di arrivi di ambulanze nella notte.

"In merito all'asserito allarme sulla situazione del Pronto Soccorso degli Ospedali di Spezia e Sarzana, il Prefetto, Maria Luisa Inversini, ha fatto oggi una verifica con il Direttore della Asl 5 e con i Sindaci dei due comuni - si legge in una nota -. La situazione è sotto controllo, nonostante il picco influenzale, e a tutti i pazienti sono sempre assicurate le cure necessarie. Non c'è allo stato motivo di preoccupazione. Nel caso la situazione peggiorasse, si valuteranno tutte le misure necessarie".

L'intervento del prefetto e della protezione civile nei pronto soccorso degli ospedali della Spezia è stato chiesto ieri dalle associazioni Cittadinanzattiva Liguria, il Tribunale per i Diritti del Malato e Ufficio At La Spezia Sarzana dopo che nelle ultime ore "si sono registrate code in ingresso, con 45 persone in attesa nella notte al pronto soccorso della Spezia e decine di ambulanze ferme con i pazienti a bordo". Situazione simile denunciata anche al pronto soccorso di Sarzana. "Una situazione agghiacciante e che dimostra l'assenza di alcuna programmazione da parte Asl" ricordano le associazioni, rimarcando come al San Bartolomeo di Sarzana nei giorni scorsi erano stati riscontrati anche "reparti chiusi per ferie e poi riaperti con urgenza".





