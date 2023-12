Uomo caduto nel Bisagno, è morto per traumi caduta

E' morto a causa dei molteplici traumi riportati nella caduta Franklin Choez Moreira, il 27enne barman precipitato da un parapetto affacciato sul torrente Bisagno dove si era arrampicato la mattina di Santo Stefano, dopo una serata passata in discoteca con i colleghi di lavoro.

L'autopsia è stata eseguita questa mattina dal medico legale Sara Lo Pinto che depositerà la perizia al pm Stefano Puppo tra 90 giorni. Ci vorrà tempo, almeno un mese, per i risultati degli esami tossicologici che possano rilevare la presenza di alcol o droghe: i campioni sono stati inviati in laboratorio dove saranno analizzati.

La salma del giovane è stata messa a disposizione dei genitori. Per la Procura, non esiste alcuna ipotesi di reati visto che il video della telecamera che ha ripreso la scena mostrerebbe chiaramente che il ragazzo era solo al momento della tragedia.



