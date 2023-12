Per 9,25 milioni Amt acquisisce area Guglielmetti

È stato sottoscritto oggi a Genova il preliminare d'acquisto per l'area della Guglielmetti con l'attuale proprietaria Talea Società di Gestione Immobiliare. Lo annuncia Amt spiegando che a fronte di un investimento di 9 milioni e 250.000 euro all'azienda andranno 17.200 metri quadrati che verranno adibiti a deposito e officina. Si aggiungeranno alle altre infrastrutture della Valbisagno: la rimessa di Gavette e la nuova officina di Staglieno che diventerà il nuovo polo manutentivo aziendale. Il tutto nell'ambito del progetto 4 assi che cambierà completamente il volto del trasporto pubblico metropolitano spiega una nota.

L'investimento prevede una quota di 5 milioni e 500.000 euro che rientrano nei 471 milioni di euro derivanti dal complessivo finanziamento PNRR destinato al progetto 4 Assi e la restante parte finanziata da Amt. "Si conclude un'operazione molto complessa che abbiamo potuto finalizzare anche grazie ai finanziamenti del Pnrr - spiega il vicesindaco e assessore al Coordinamento Pnrr Pietro Piciocchi -. Oltre a rafforzare la società e inserire un fondamentale tassello nel quadro dei 4 Assi, recuperiamo e restituiamo al servizio pubblico un bene molto consistente che si trovava, ormai da anni, in una condizione di totale abbandono".

"L'acquisto è un'operazione strategica che rientra nel nostro piano di ammodernamento delle rimesse Amt della Valbisagno - dichiara l'assessore comunale alla Mobilità integrata e Trasporti Matteo Campora -. L'edificio sarà oggetto di poderosi lavori di restyling che ne consentiranno la trasformazione in un polo, non solo logistico, al servizio del futuro Asse Centro".

"Quella realizzata oggi è un'altra tappa importante del grande progetto di rivoluzione della mobilità pubblica metropolitana genovese - sottolinea Ilaria Gavuglio, presidente Amt -. Si tratta dell'acquisizione di un'area strategica, funzionale al progetto 4 Assi e che restituisce al trasporto pubblico uno spazio fondamentale per ospitare e manutenere i mezzi elettrici che saranno la cifra distintiva della nuova Amt".



