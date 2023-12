Incidente sul lavoro, operaio riporta gravi ferite alle gambe

Un operaio di circa 60 anni ha riportato gravi ferite alle gambe in seguito a un infortunio sul lavoro avvenuto presso la ditta Riviera Recuperi, azienda che opera nel recupero e smaltimento dei rifiuti a Valle Armea, a Sanremo (Imperia). Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 ed è stato anche allertato l'elicottero Grifo per il trasporto del paziente, che è stato nel frattempo intubato, all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente, che al momento è ancora poco chiara, e per verificare il rispetto della normativa di sicurezza.



