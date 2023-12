Altri colpi in case a Genova, ultimo furto da 50mila euro

Ancora furti in abitazioni a Genova, ad opera molto probabilmente di bande di professionisti trasfertisti. Questa volta è successo nel quartiere di San Teodoro, in via Forlì. I ladri hanno forzato la porta-finestra di un appartamento e sono entrati nell'abitazione in pieno giorno, tra le 10 di mattina e le 20 di sera, portando via circa 50mila euro di gioielli. Sul posto ieri sera sono arrivate le volanti della polizia e gli uomini della scientifica per i rilievi. Le indagini sono affidate ai poliziotti della squadra mobile che non escludono la pista di ladri professionisti che giungono a Genova da altre città e lasciano il capoluogo subito dopo i colpi.



