Tricapodanno al via, si parte domani dal Porto Antico

Inizia domani a Genova il Tricapodanno che accompagnerà genovesi e non verso il nuovo anno. Si inizia domani al Porto Antico, con il concerto della band The Kolors, trio che questa estate ha scalato tutte le classifiche con la hit "ItaloDisco".

Bis sabato 30 quando, sempre in Porto Antico, si esibirà Mr Rain, terzo classificato della scorsa edizione di Sanremo con "Supereroi" che sarà il traghettatore verso il gran finale del 31 dicembre in piazza De Ferrari.

"Il Tricapodanno - spiega la consigliera delegata ai Grandi eventi Federica Cavalleri - è un sodalizio che si rinnova da anni, in una formula vincente che, gratuitamente, porta molti cittadini in piazza per festeggiare tutti insieme una delle feste più sentite e beneaugurali dell'anno".

Anche quest'anno il concerto di Capodanno in piazza De Ferrari si preannuncia spettacolare grazie al parterre di nuove e vecchie glorie della musica italiana: Al Bano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali, MicheleBravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassman, Berna, Federica, Wax, con la partecipazione speciale di tutta la scuola di "Amici". Tutti e tre gli spettacoli, targati Mediaset, saranno a ingresso gratuito e sono stati realizzati grazie al sostegno del Comune di Genova e di Regione Liguria.

La serata del 31 dicembre, come per quella di grande successo andata in scena un anno fa, sarà condotta da Federica Panicucci e, oltre a poter essere ascoltata sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno, RadioPiterpan, sarà trasmessa in diretta su Canale 5, subito dopo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel corso della diretta su Canale 5 saranno aperti alcuni collegamenti con la Piazza di Bari dove Mariasole Pollio di Radio 105 presenterà le esibizioni di Ermal Meta, Coez e Frah Quintale.



