Spaccano il naso a cazzotti a un ragazzo per rapinarlo

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dalla polizia perché, assieme a due minorenni, ha rapinato un ragazzo di 22 anni nel centro storico. Per poter rapinare il ragazzo i tre l'hanno preso a cazzotti fratturandogli il naso. Secondo gli inquirenti gli stessi tre giovani avrebbero compiuto altre due rapine a distanza di dieci minuti l'una dall'altra: la prima in spianata Castelletto dove hanno rapinato tre ragazzi per rubare loro 25 euro. La seconda dieci minuti dopo in via Brignole De Ferrari dove hanno rapinato due giovani che si trovavano in auto. Il maggiorenne è stato arrestato e i due minorenni sono stati denunciati a piede libero e riaffidati ai genitori.



