Scajola, in cinque anni 186 milioni opere pubbliche a Imperia

"Sono trentadue le opere pubbliche che sono state concluse, delle cinquanta avviate in città, dal giugno del 2018, per un investimento complessivo di oltre 186 milioni". Lo ha detto il sindaco di Imperia Claudio Scajola durante la conferenza stampa di fine anno nella quale ha presentato il bilancio degli interventi portati a termine nel 2023 e di quelli che si concluderanno il prossimo anno. Scajola ha elencato le opere già conclude ovvero la bretella di Caramagna, le scuole di via Gibelli, la palestra Maggi, piazza Roma, largo Ghiglia, la parte bassa di via Cascione, la difesa della costa al Prino; il nuova ponte dei Piani, il secondo tratto della pista ciclabile tra Borgo San Moro e la Galeazza.

"Nel corso del 2024, chiuderemo e collauderemo il nuovo comando della polizia municipale, la cui inaugurazione è prevista il prossimo 20 gennaio - ha aggiunto -. A inizio primavera, inoltre, termineremo i campetti di San Lazzaro e i capannoni di Borgo Prino che sono stati consegnati dallo Stato e che permetteranno insieme al rinnovato campo di atletica di poter avere atletica leggera con gli allenamenti invernali e di recepire anche il turismo sportivo. Entro maggio, prevediamo di completare la cittadella dello sport, che servirà in quel rione, popolato da molti anziani, ad avere luoghi di aggregazione con sport anche per loro. Penso, ad esempio, alle bocce o alla petanque".

Sulla pista ciclabile, che procede a step, Scajola ha annunciato nei prossimi due mesi l'apertura del tratto tra la rotonda di via Trento e il Comune. Non poteva mancare un cenno al Teatro Cavour: "Apriremo quando sarà perfetto: perché quando si fa una cosa, si deve tendere alla perfezione. Noi abbiamo un progetto di totale rifacimento del teatro, che possa permettere di essere utilizzato al meglio ed essere ambito dalle compagnie teatrali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA