Santa Margherita Ligure rinnova la tradizione del Confeugo

Questa mattina a Santa Margherita Ligure è stata rinnovata la tradizione del Confeugo. La cerimonia, organizzata dal Lions Club Santa Margherita Ligure-Portofino in collaborazione con il Comune di Santa Margherita Ligure, è stata introdotta dalla sfilata e dall'esibizione degli Sbandieratori del Gruppo Sestieri Città di Lavagna accompagnati dai figuranti del Gruppo Storico Capitaneato di Rapallo e dal gruppo musicale Gilda Musicorum. Il corteo, partito da piazza San Siro, è arrivato in piazza Caprera, dove si sono tenuti i discorsi istituzionali e la consegna del riconoscimento annuale da parte della Città alle Associazioni di Protezione Civile.

Il ruolo del Doge è stato ricoperto dal vicesindaco Emanuele Cozzio che ha preso il posto del sindaco Paolo Donadoni, indisposto, mentre l'Abate del Popolo è stato interpretato da Argo Gaetani, classe 1939, che si occupa di assistenza motonautica e velica nel porto cittadino. L'Abate ha sollecitato il Doge su alcuni temi: dalla valorizzazione delle eccellenze cittadine alla presenza dei cantieri di lavori a ridosso delle elezioni amministrative di giugno 2024. Il Doge ha risposto facendo riferimento ai percorsi di crescita e di miglioramento della città intrapresi nonostante la mareggiata nel 2018 e il Covid-19 nel 2020 e ricordando le iniziative culturali volte alla valorizzazione dei personaggi cittadini attraverso i nuovi spazi museali realizzati e alle donazioni ricevute. "In questi anni abbiamo avuto l'opportunità di imparare tante cose soprattutto il capire quanto sia fondamentale il dialogo quotidiano con le persone e come questo dialogo debba essere tramutato in collaborazione con le realtà cittadine e con le altre Istituzioni".

Al termine, in segno beneaugurante in vista del nuovo anno, come da tradizione, sono stati bruciati i rami di alloro e sul fuoco gettati confetti, zucchero e vino.

Tra i presenti il vicesindaco di Portofino Giorgio D'Alìa.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA