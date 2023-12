Santa Margherita Ligure rinnova il rito del Confeugo

La cerimonia, organizzata dal Lions Club Santa Margherita Ligure - Portofino in collaborazione con il Comune di Santa Margherita Ligure, prevede la sfilata/esibizione degli sbandieratori del gruppo Sestieri Città di Lavagna accompagnati dai figuranti del gruppo storico Capitanato di Rapallo.

Partenza da piazza San Siro alle ore 9:30. Arrivo in piazza Caprera alle 11:15 dove si terranno i discorsi istituzionali, il tradizionale saluto tra il Doge (il sindaco) e l'Abate (il rappresentante del popolo) e la consegna del riconoscimento annuale da parte della città che in quest'edizione andrà ai Volontari di Protezione Civile.

A vestire i panni dell'Abate sarà Argo Gaetani, classe 1939 si occupa di assistenza motonautica e velica nel porto cittadino, grande sportivo e appassionato di atletica: nel 2022 è stato il più anziano podista a tagliare il traguardo della Firenze - Faenza, la celebre 100 chilometri del Passatore.

In caso di maltempo la cerimonia si terrà nell'auditorium delle scuole V.G. Rossi



