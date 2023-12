Samp, Esposito firma pareggio col Bari nel recupero

E' il solito Esposito, al 4 gol nelle ultime quattro partite, che regala alla Sampdoria in pieno recupero, visto che il cronometro segnava il 48', un pareggio importante al Ferraris contro il Bari che era passato in vantaggio al 34' della ripresa con l'azione in contropiede ispirata dal neo entrato Menez e concretizzata con bravura da Sibilli. Sarebbe stata una sconfitta ingiusta per la Sampdoria.

La squadra di Pirlo era partita lenta ma poi ha carburato e nel primo tempo, già nel recupero, aveva sfiorato il gol con la punizione dal limite di Esposito che colpisce la traversa. Nella ripresa ancora il numero 7 del Doria protagonista con un paio di conclusioni dal limite che sfiorano il palo alla sinistra del portiere avversario. Poi il vantaggio di Sibilli, ma Esposito regala un pareggio che rende meno amara la serata dei liguri che altrimenti avrebbe rischiato la seconda sconfitta casalinga dopo il ko di qualche giorno fa dal Feralpisalò



