Ekdal lascia l'Italia dopo quasi 15 anni

Il centrocampista svedese Albin Ekdal lascia il calcio italiano dopo 15 anni di militanza quasi continuativa. Il 34enne ha rescisso il contratto che lo legava allo Spezia fino al giugno 2024 e nei prossimi giorni dovrebbe tornare a giocare in patria. Nel corso di questo mese aveva già dato l'addio alla nazionale.

Arrivato nel 2008 alla Juventus a 19 anni, ha disputato 320 partite in serie A con le maglie di Juventus, Siena, Bologna, Spezia e soprattutto Cagliari e Sampdoria con cui ha messo assieme rispettivamente 122 e 126 presenze in campionato. Dal 2015 al 2019 ha militato in Bundesliga nell'Amburgo. Scarsamente utilizzato nello Spezia, oggi penultimo in classifica in serie B, il centrocampista ha interrotto anzitempo il proprio rapporto con il club ligure.



