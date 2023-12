Alla Provincia Imperia 4 mln in un anno da autovelox Aurelia Bis

La Provincia di Imperia ha incassato 4 milioni di euro nel 2023, grazie agli importi delle sanzioni che sono state rilevate con l'autovelox fisso situato sull'Aurelia Bis, nei pressi dello svincolo per Valle Armea, in direzione del centro di Sanremo. E' quanto risulta dal bilancio contenuto in una determinazione dirigenziale a firma del comandante della polizia provinciale Giacomo Giribaldi. I proventi per altre sanzioni, tolto quindi l'articolo lo 142 del codice della strada sul limite di velocità, ammontano a 50mila euro.



