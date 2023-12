5 Terre Express, Toti "piano redistribuirà ricchezza"

"Non capisco chi sta protestando.

Credo sia un caso unico nella storia veder protestare chi ha l'80% di sconto sui biglietti ferroviari rispetto all'anno precedente". Il presidente di Regione Liguria Giovanni Totti, a margine della firma del porto per il lavoro nel turismo, risponde così a una domanda sulle proteste per la proposta di un aumento dei biglietti per "5 Terre Express" destinati ai turisti, proposta che sarà al centro di un nuovo incontro e che porterebbe a uno sconto sui biglietti ferroviari per i residenti.

"Il turismo alla Spezia è quello che cresce di più in Liguria, con un 10% di aumento delle presenze, e i nostri dati ci dicono che questo provvedimento inciderà molto poco sugli arrivi turistici nelle 5 Terre ma, semmai, servirà per la prima volta nella storia, dopo tante chiacchiere, a distribuire meglio le presenza nel corso di stagione da maggio a novembre. Credo che questo piano tenga conto di molte cose, dall'over tourism alla redistribuzione di ricchezza nel territorio utilizzando il denaro per offrire servizi a chi fa più fatica - ha concluso -.

Siamo comunque disponibili ad ascoltare e a modificare il provvedimento, ci sarà un tavolo di monitoraggio al quale saranno invitate le associazioni e non vedo dati negativi ma se ci saranno suggerimenti li coglieremo con grande attenzione".





