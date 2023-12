Spezia, pareggio in extremis e penultimo posto in classifica

Lo Spezia chiude il girone d'andata evitando l'ultimo posto in classifica della serie B grazie a un pareggio nel tempo di recupero contro il Modena. E' il georgiano Gelashvili a farsi protagonista della partita, prima regalando un rigore agli ospiti con un intervento goffo e poi trovando con un colpo di testa in tuffo una rete che rende solo un poco meno amaro questo finale di anno. Partita dai ritmi festivi, che mette in fila pochissime occasioni sia nel primo che nel secondo tempo. Il penalty rompe al 64' un equilibrio che sembrava dover durare fino al termine. Poi Duca manca la rete del raddoppio e Moro centra un palo a ridosso del novantesimo.

Taddei, secondo di D'Angelo oggi squalificato, mette dentro tutti gli attaccanti a disposizione e trova il pareggio in extremis. Aquilotti che chiudono il 2023 al penultimo posto di classifica e ora devono affrontare un calciomercato di profonda rivoluzione per uscirne.



