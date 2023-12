Nipoti di Babbo Natale regalano neve a ospite rsa Varazze

I 'Nipoti di babbo Natale' hanno colpito ancora. Questa volta hanno realizzato il sogno di un anziano paziente di una rsa di Varazze, nel savonese. L'anziano, ultraottantenne e costretto su una sedia a rotelle, grande appassionato di sci voleva rivedere la neve così i Nipoti di Babbo Natale, progetto della onlus Associazione Un Sorriso in Più, sono andati a Bardonecchia con un furgone, hanno caricato un grosso frigo con la neve e l'hanno portata direttamente alla rsa di Varazze, dal nonno in sedia a rotelle.

La notizia è diventata presto virale. "Grazie a Nipoti di Babbo Natale - ha scritto sulla sua pagina Fb il governatore ligure Giovani Toti - e a tutti coloro che nelle feste di impegnano per portare la magia del Natale a chi ne ha più bisogno".

Tra le richieste più curiose avanzate (e realizzate) ai Nipoti di Babbo Natale nelle rsa liguri, una pizza con quattro chiacchiere, una penna colorata d'azzurro e l'amicizia.



