A Bordighera in mostra oltre 80 presepi da tutto il mondo

Sono oltre ottanta i presepi provenienti da tutto il mondo racchiusi in una mostra inaugurata oggi nell'oratorio della parrocchia di Terrasanta, a Bordighera.

I manufatti, tutti appartenenti alla collezione privata di Maria Letello, 82 anni, provengono da Norvegia, Portogallo, Africa, Cina, Betlemme. L'esposizione resterà aperta, tutti i giorni dalle 9 alle 12, e dalle 15 alle 19, fino al prossimo 7 gennaio.

"Negli anni l'evento è migliorato non solo per la quantità ma anche per la qualità - ha affermato padre Faustino, parroco di Terrasanta -. In questi giorni centinaia di persone hanno visitato il presepe in chiesa e siamo certi che altrettanti verranno ad ammirare questa mostra, a maggior ragione per il fatto che quest'anno festeggiamo l'ottavo centenario da quando san Francesco d'Assisi per primo ha realizzato il presepe". Una delle opere più antiche proviene dalla Cina ed è stata acquistata circa settant'anni fa.



