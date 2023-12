Un uomo di circa 30 anni è stato ricoverato in gravi condizioni al san Martino stamani dopo che è stato urtato da un treno a Sampierdarena. L'uomo si trovava vicino ai binari della ferrovia quando sarebbe stato urtato da un treno di passaggio. La dinamica dell'incidente non è chiara e sul caso indaga la Polfer che non esclude un gesto volontario.

Sul posto Vigili del fuoco e i volontari del soccorso.



