Uomo trovato morto nel porticciolo ligure di Borgo Marina

Un uomo è stato trovato morto, stamani, nel porticciolo di Borgo Marina in via Scarincio, a Imperia. Sul posto è intervenuta la guardia costiera. Stando alle prime informazioni potrebbe trattarsi di un settantaquattrenne di Torino, che si trovava a bordo di un natante. La dinamica, però, è ancora tutta da chiarire. Si pensa che possa essere scivolato ed aver battuto la testa, finendo in mare dove poi è annegato.

E' tuttavia impossibile, almeno per il momento, escludere qualunque altra ipotesi. Il personale sanitario, dopo aver constatato il decesso del paziente, ha allertato il medico legale.



