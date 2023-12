Sestri Levante ha premiato Razzetti e Zolezzi

Il sindaco di Sestri Levante (Genova) Francesco Solinas e il consigliere comunale incaricato alla Promozione delle attività sportive, Albino Armanino, hanno consegnato un riconoscimento agli atleti sestresi Alberto Razzetti e Noemi Zolezzi, per i straordinari risultati ottenuti quest'anno in ambito sportivo.

Presenti anche il vicesindaco Sandro Muzio, l'assessore ai Servizi Sociali Maura Caleffi, il presidente del Consiglio Comunale Gian Paolo Benedetti ed i consiglieri comunali Luca Balotta e Leonardo Sanguineti.

"È un onore per l'intera Amministrazione poter rendere omaggio a due atleti straordinari come Alberto Razzetti e Noemi Zolezzi - sottolinea il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas - E' importante riconoscere e celebrare i successi dei nostri sportivi perché il loro impegno e la loro dedizione, sono esempi tangibili di quanto con serietà, abnegazione, costanza e disciplina si possano raggiungere successi e risultati eccezionali. Il nuotatore sestrese Alberto Razzetti nel corso degli ultimi Campionati Assoluti a Riccione e agli Europei in Romania ha onorato la nostra città con ottime prestazioni, battendo diversi record italiani e vincendo numerose medaglie, di cui un oro nei 400 misti. Risultati che gli hanno spalancato le porte per la partecipazione ai prossimi Giochi Olimpici a Parigi per cui l'intera Amministrazione desidera fare un augurio speciale. Abbiamo consegnato un riconoscimento anche all'atleta Noemi Zolezzi - prosegue il sindaco Solinas - un talento emergente che ha conquistato il titolo di campionessa italiana nello sport del judo nella categoria under 15 ai Campionati Italiani. La passione, la dedizione e l'impegno dimostrati da questi due giovani sportivi rappresentano un motivo di orgoglio per l'intera comunità di Sestri Levante e sono fonte di ispirazione non solo per gli appassionati di sport, ma per l'intera cittadinanza, diventando un modello di eccellenza per i giovani sestresi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA