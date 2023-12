Porti: confronto su 'una tantum' da 1 milione per i 'camalli'

La discussione sul pagamento di 'una 'una tantum' ai soci della Compagnia unica di Genova si è aperta nei giorni scorsi e c'è un nuovo incontro fissato per il 29 dicembre, in corsa per arrivare alla soluzione entro i primi dieci giorni del nuovo anno. I sindacati chiedono il rispetto dell'intesa raggiunta lo scorso agosto fra Culmv e sezione terminal operators di Confindustria Genova che prevede il riconoscimento di "una tantum" di 1.078.000 di euro a valere sulle tariffe del 2023, "da erogarsi entro la prima decade di gennaio 2024" come è scritto nel verbale di incontro firmato da Autorità di sistema portuale e Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.

Una discussione che non riguarderebbe i conguagli sui quali si confrontano ogni anno terminalisti e Culmv, né il bilancio della Compagnia Unica, ma andrebbe a integrare il salario dei portuali come adeguamento per il 2023, mentre per gli anni successivi gli adeguamenti saranno effettuati sul nuovo contratto nazionale.

L'incontro di ieri non ha portato ancora a un'intesa sulle modalità di corresponsione e il tavolo è stato riaggiornato alla prossima settimana. Giovedì scorso, intanto, sul tema sono intervenuti i membri del Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale di Genova, Savona e Vado Ligure, che a margine della seduta hanno invitato il commissario Paolo Piacenza "a vigilare affinché si arrivi ad una celere definizione dei tavoli avviati tra Compagnia Unica Paride Batini e i terminalisti del Porto di Genova con riferimento all'adeguamento dei livelli salariali del personale operativo in forza alla Culmv".



