Le edicole si rinnovano e la Regione dà fondi per lo sviluppo

Dieci edicole liguri sono pronte a investire 172 mila euro per ampliare l'offerta dei propri prodotti e servizi, con un'agevolazione a fondo perduto richiesta a Regione pari a 54 mila euro. È quanto emerge alla chiusura del bando regionale dedicato all'innovazione e la valorizzazione degli esercizi commerciali dedicati alla vendita della stampa quotidiana e periodica.

"Una risposta, a tratti sorprendente, che premia l'attenzione regionale nel raccogliere le esigenze di un settore che rappresenta ancora oggi un presidio importante per i nostri territori - spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana - In più, grazie all'emendamento in manovra di bilancio, approvato in consiglio regionale, siamo confidenti di poter garantire la disponibilità economica a tutte le domande che verranno ritenute ammissibili".

I progetti presentati, da avviare o avviati a partire dal 1° gennaio 2023 (purché non conclusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione) riguardano le opere di miglioramento della struttura dei punti vendita (inclusi gli arredi pertinenziali), l'acquisto di dotazioni informatiche per l'erogazione di servizi e informazioni (vetrine digitali, totem interattivi, touch screen, licenze software e internet), le attrezzature, le strumentazioni o i macchinari utili al miglioramento e all'ampliamento dei servizi, in particolare per l'informazione turistica e logistica.



