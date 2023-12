La Sampdoria sfiora la rimonta ma perde in casa con l'ultima

Brutta sconfitta della Sampdoria in casa con il Feralpisalò, ultima in classifica. La squadra di Pirlo butta via quanto di buono era stato fatto nelle ultime gare e perde l'occasione di fare un salto in classifica nella rincorsa della zona playoff. I blucerchiati sono andati sotto di due reti contro il Feralpisalò già nel primo tempo anche a causa di svarioni difensivi, e sono rimasti poi in dieci per l'espulsione di Kasami dopo una gomitata ad un avversario. La squadra è stata però brava a reagire e con una rete nel primo tempo e una nella ripresa è riuscita a recuperare il pareggio.

Nel finale è stata però colpita ancora dagli avversari e il pari di Esposito, allo scadere, è stato annullato dal Var per un precedente fallo. Forti le proteste dei giocatori e della panchina.

Le reti sono arrivate al 13' con Bergonzi e al 22' con Butic per il Feralpisanò, ha accorciato la Sampdoria con Esposito al 28', il pareggio è arrivato al 55' con Murro mentre il 2-3 è stato siglato da Zennaro all'82'.



