Calcio: Lo Spezia crolla nel finale, 4-1 a Cittadella

Lo Spezia crolla nel finale e torna dal Tombolato di Cittadella con una pesante sconfitta per 4-1 che interrompe una serie di due vittorie consecutive. Contro la squadra del momento, D'Angelo deve inventarsi una formazione tra tantissime assenze - Salvatore Esposito, Zurkowski, Reca e Amian tra gli altri - mentre Verde e Kouda sono in panchina perché acciaccati. La corsia di destra, con Bertola e Cassata, è presto preda dei padroni di casa che da lì organizzano le azioni più pericolose. Saranno però le amnesie difensive a spalancare la strada ai granata, passati in vantaggio con Carriero e vicini al raddoppio già nel primo tempo. Illusorio il pareggio di Moro, il Cittadella si riporta in vantaggio al 75' e a quel punto lo Spezia si sfalda e concede il rotondo passivo nei minuti finali. Lo stesso tecnico è espulso per proteste e non sarà in panchina per Spezia-Modena del 26 dicembre.



