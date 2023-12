Calcio: Genoa; società smentisce ritorno quote a Preziosi

Con una nota stampa ufficiale il Genoa, reduce dal successo con il Sassuolo, ha replicato a notizie, che ha definito "illazioni", da parte della "tv locale Telenord", poi riprese anche da agenzie e siti web, che "avrebbero adombrato il rischio di un 'ritorno a Preziosi' del Genoa Cfc, per effetto di una recente decisione giudiziaria" legata al primo grado di un arbitrato economico vertente il passaggio di quote societarie di novembre 2021, tra la vecchia e la nuova proprietà.

Il club rossoblù, ad oggi saldamente in mano alla holding americana 777 Partners ha quindi "smentito categoricamente tale illazione". "Genoa CFC rassicura dunque la città e la propria tifoseria: nessun cambio di governance o di strategia di crescita e performance, neanche in via astratta, si mostra all'orizzonte. Siamo ben saldi nel tenere le redini della Società e della squadra, consapevoli e orgogliosi dei nostri obiettivi ambiziosi" ha concluso il Genoa nella nota.



