Calcio: Alg-Ussi, sostegno a giornalisti in caso Genoa-Preziosi

L'Associazione Ligure dei Giornalisti e Ussi Liguria hanno scritto una nota sul caso dell'arbitrato tra il Genoa e l'ex presidente Preziosi. "Per la società Genoa Cfc i giornalisti scrivono illazioni. È quanto riportato in un comunicato diramato oggi dalla società genovese che nello specifico punta il dito contro una emittente privata e altre testate (senza però specificare quali) che stanno seguendo la vicenda giudiziaria in corso tra l'ex patron rossoblù Enrico Preziosi e l'attuale proprietà del Genoa Cfc. L'Associazione Ligure dei Giornalisti e l'Ussi Liguria esprimono massimo sostegno ai colleghi oggetto di attacco da parte del Genoa Cfc e ricordano alla società sportiva che i giornalisti, nella giornata di giovedì, hanno più volte contattato la società senza però avere una risposta ufficiale in merito alle ultime novità relative al contenzioso giudiziario" si legge.



