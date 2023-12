Via libera alle agevolazioni in A12 tra Brugnato e s.Stefano

Via libera del ministero dei Trasporti alle agevolazioni sul pedaggio autostradale per la tratta della A12 Brugnato-La Spezia Santo Stefano Magra, in entrambe le direzioni. Una misura richiesta a Salt da Regione Liguria e Provincia della Spezia, che verrà applicata nei giorni di chiusura del ponte ;lungo la strada provinciale 566 tra Brugnato e Borghetto Vara. Tale decisione è stata necessaria perché per motivi di sicurezza il ponte deve essere chiuso al traffico in caso di superamento dei livelli di piena del Vara.

Inoltre, l'infrastruttura è al centro di un programma di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza gestito dalla Provincia della Spezia che, in alcune fasi delle lavorazioni, potrebbe rendere necessaria la chiusura al transito.; ;L'accordo è stato approvato oggi in Giunta regionale. "Grazie al protocollo d'intesa i disagi per chi abita o lavora nei Comuni vincolati dalla chiusura del ponte saranno sensibilmente limitati; - ha detto l'assessore regionale; alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone -;. Abbiamo dimostrato che è possibile conciliare gli interventi per la sicurezza con un'attenta gestione della viabilità;. La messa in sicurezza del territorio è una priorità, ma altrettanto fondamentale è limitare i disagi per coloro che quotidianamente si spostano per lavoro. Raggiunto questo obiettivo, Regione Liguria si impegna a monitorare attentamente l'evolversi della situazione in relazione all'avanzamento dei lavori".

"Il ponte sulla provinciale 566 che collega Brugnato e Borghetto è un anello strategico di congiunzione tra più aree della Val di Vara ed il resto della provincia - dichiara il presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini - per noi è un'opera primaria per il nostro territorio. Proprio per questo la Provincia ha in corso un importante programma di riqualificazione dell'infrastruttura che parte dalla messa in opera di interventi nel letto del fiume Vara sino ad arrivare poi ad interessare direttamente lo stesso ponte".



