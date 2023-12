Rapina e tenta di rapinare due minorenni, arrestato un ventenne

Un ragazzo romeno di 20 anni, ubriaco e sotto l'effetto di stupefacenti, fermato per resistenza a pubblico ufficiale è stato riconosciuto da due ragazzini come autore rispettivamente di una rapina e una tentata rapina avvenuta nei giorni scorsi.

Il ragazzo è stato fermato alle 23 circa del primo dicembre dai carabinieri del nucleo operativo di Genova Sampierdarena, intervenuti su richiesta di alcuni passanti che segnalavano un ragazzo in stato di agitazione. I militari l'hanno fermato e lui, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcool, li ha aggrediti. Una volta assicurato il ragazzo all'interno della 'gazzella' un minorenne si è avvicinato ai carabinieri dicendo di essere stato aggredito dal ragazzo romeno che aveva tentato di rapinarlo poco prima dell'arrivo della pattuglia. Qualche giorno dopo il fermo un secondo ragazzino, anch'esso minorenne, ha denunciato di essere stato rapinato di una collanina d'oro e dei pochi contanti di cui disponeva, fornendo una descrizione dell'aggressore totalmente coincidente con il ventenne fermato.

I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino, dalla cui analisi è stata ricostruita la catena di eventi come descritti dal minorenne rapinato. Il ragazzo romeno è stato denunciato per rapina aggravata e tentata rapina e per lui è stata chiesta l'applicazione di una misura cautelare visti i precedenti di polizia. Il tribunale ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dagli stessi carabinieri.



