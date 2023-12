Nautica, ok a Bonus Sud anche per locazione barche

L'applicazione del Credito per il Mezzogiorno (Bonus Sud) alla locazione delle imbarcazioni da diporto è stata confermata dalla pubblicazione della circolare 33/E dell'Agenzia delle entrate. Ad annunciarlo è Confindustria Nautica: "Grazie al confronto con le istituzioni è stata riconosciuta la specificità del nostro settore - commenta il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi -. Si tratta di una precisazione importante, poiché gli operatori della locazione di unità da diporto avevano temuto che le corrette prescrizioni antifrode stabilite nella Circolare 32/E del 2022 (che non consento la locazione ad altra struttura produttiva di un bene acquistato con il beneficio fiscale) potessero essere intese nel senso dell'esclusione dei benefici del Bonus Sud proprio alle attività di locazione nautica". La circolare sottolinea che la ratio della misura è "agevolare i beni che restino effettivamente impiegati nell'ambito della struttura produttiva dell'impresa destinataria del beneficio" fiscale, ma riconosce che per le attività del diporto è necessario tenere conto della disciplina specifica prevista dal Codice della nautica e di conseguenza la concessione in uso della barca non determina la cessione e quindi è compatibile con il Bonus Sud.





