Genoa batte il Sassuolo 2-1 e sorride

Il Genoa torna a vincere col Sassuolo ed espugna Reggio Emilia e raggiunge quota 19 in classifica. Protagonista della gara Ekuban bravissimo a lottare su ogni pallone e segnare la rete della vittoria nel finale.

E' il Sassuolo che va per primo in gol al 29': contropiede della formazione di casa con Laurentié che entra in area, mette a sedere Martinez e serve Pinamonti per il gol del vantaggio.

Al 64' fallo di mano di Erlic. Rigore di Gudmundsson, portiere a destra, palla sinistra per il pareggio. All'86' splendida azione del Genoa: tacco di Gudmundsson per Ekuban che si invola verso la porta, resiste al difensore e con un diagonale di sinistro batte Consigli.



