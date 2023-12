Cgil davanti a palazzo Giustizia, "tribunale Minori in affanno"

Presidio questa mattina davanti a Palazzo di Giustizia a Genova, organizzato dalla Funzione Pubblica Cgil di Genova per chiedere interventi urgenti che pongano rimedio alle gravi carenze di personale in cui si trovano a lavorare gli Uffici e le Cancellerie del Tribunale dei Minori. "Una situazione gravissima - denuncia Luca Infantino, segretario funzione pubblica Cgil Genova - con una carenza di personale che ha superato il 50%, visto che su un organico necessario di 41 persone ce ne sono attualmente solo 19".

"Le carenze - prosegue Infantino - hanno ripercussioni evidenti non solo sulla gestione dei procedimenti, che sono aumentati parallelamente all'incremento in città di minori non accompagnati, ma anche sui tempi delle procedure di adozione. Ma non è certo colpa degli operatori che sono costernati dal non poter affrontare adeguatamente situazioni così delicate e importanti". La Funzione pubblica Cgil ha chiesto un incontro urgente alla Presidente della Corte d'Appello di Genova "per trovare soluzioni intermedie che pongano rimedio a questa situazione . Sappiamo che tutto il tribunale di Genova è in affanno per le stesse carenze - conclude Infantino - ma questa è una tematica che merita un'attenzione importante da parte di tutti, anche delle istituzioni locali. Ci vogliono assunzioni e il superamento dell'enorme precariato che caratterizza ormai il settore".



