Bandiere di Regione Liguria a mezz'asta in memoria Manucci

Bandiere della Regione Liguria a mezz'asta oggi in memoria del consigliere regionale Sauro Manucci, scomparso improvvisamente mercoledì sera. "Un gesto simbolico, nel giorno dei funerali, con il quale vogliamo rendere omaggio a un serio e impegnato uomo delle istituzioni che ci ha lasciati troppo presto - ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Sauro rimarrà sempre nel cuore di tutti noi e soprattutto nel cuore dei cittadini spezzini, che certo ricorderanno il suo decennale servizio per il territorio attraverso l'impegno politico. La sua sobrietà, la sua saggezza e la sua disponibilità al dialogo esprimono il valore più profondo della politica, fatto di ascolto e volontà di lavorare per migliorare la propria comunità".



