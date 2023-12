Approvato nei tempi il bilancio del Comune Genova

Il Comune di Genova ha approvato, persino con qualche ora di anticipo sulla tabella di marcia il bilancio previsionale 2024-2026, con il voto positivo di maggioranza (Vince Genova, Fratelli D'Italia, Liguria al Centro, Lega, Forza Italia, Genova Domani) e quello negativo dell'opposizione (Pd, Rossoverdi, Misto, M5S, Uniti per la Costituzione) che l'ha definito "senza visione". La votazione è arrivata quindi prima della pausa natalizia grazie a quello che qualcuno ha definito "patto della focaccia": il Pd ha ritirato quasi 12mila ordini del giorno in cambio dell'approvazione di 10 documenti "per una Genova più equa". Durante le dichiarazioni di voto, stamani, è tornato più volte il nome di Pietro Piciocchi, vicesindaco e assessore al Bilancio, indicato da tutta la maggioranza come vero fautore della manovra. Paolo Gozzi, Vince Genova, ha parlato del "rigore e sostenibilità del bilancio, rappresentato anche dalla diminuzione del debito sotto il miliardo di euro". Stefano Costa, Forza Italia, ha elencato gli "investimenti per servizi e manutenzioni e lodato la capacità dell'amministrazione di sfruttare i fondi Pnrr". Lorenzo Pasi, Genova Domani, ha sottolineato "l'importanza del progetto Skymetro come rilancio per la Valbisagno e il suo entroterra" mentre Francesco De Benedictis, Fratelli d'Italia, ha espresso apprezzamento per gli "investimenti in sicurezza e nel trasporto pubblico". Nicholas Gandolfo, Liguria al Centro, ha parlato di "bilancio sano, corrispondente a una città virtuosa". Federico Bertorello, Lega, ha rivendicato la scelta di avere votato contro - insieme a Fdi - l'ordine del giorno condiviso dall'aula sul supporto all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati. Ha concluso citando Umberto Bossi: "Sindaco, non ci vogliono parolai ma persone con le gambe forti e le riconosco di averle". Il gruppo Lega ha poi regalato un piccolo presepe a Bucci.

Nell'opposizione parole dure da Mattia Crucioli, Uniti per la Costituzione: "In un periodo da cortina di ferro, crisi globale e contrazione sarebbe stato meglio un bilancio difensivo e non espansivo" e Filippo Bruzzone, Rossoverdi, che ha criticato la gestione poco equilibrata "degli investimenti destinati ai municipi" e ha ricordato l'episodio dei fondi destinati inizialmente al sacrario dell'Rsi, sui cui la giunta è inciampata facendo poi dietrofront. Fabio Ceraudo, M5s, citando la Genova cantata da Guccini e De André, ha attaccato, tra le altre cose, sul tema dei supermercati e delle grandi opere impattanti. Cristina Lodi, gruppo Misto Azione, ha ricordato i ritardi sull'impiantistica di Amiu "e le tasse sui rifiuti dei cittadini genovesi continuano a non scendere". Alberto Pandoldo, Pd, ha definito l'approvazione di bilancio un "atto compilatorio, inutile approvare il bilancio entro fine anno se poi l'anno successivo si procede con una variazione al mese, questo significa essere incapaci di programmare e di avere una visione di città". Al termine delle dichiarazioni di voto è intervenuto il sindaco Marco Bucci che ha ringraziato "tutto il consiglio comunale perché in questi giorni abbiamo dimostrato cosa vuol dire raggiungere un obbiettivo". Bucci ha sintetizzato la presentazione del bilancio con alcune cifre "un budget da 1,7 milioni a cui si aggiunge l'ultima variazione da 5 milioni". Ha commentato anche la spaccatura nel centrodestra sul voto sui minori. "Chi dice che siamo in crisi sbaglia, la maggioranza è compatta, la diversità di opinione è ricchezza".



