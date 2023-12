Tentata violenza sessuale a Genova, aggressore fuggito

Tentata violenza sessuale la scorsa notte nel centro storico di Genova. E' successo in piazza Fossatello intorno alle 2 e mezza. Vittima una giovane di 24 anni che, in stato di choc, ha raccontato di essere stata afferrata da uno sconosciuto che ha cercato di trascinarla in un portone. Lei ha reagito e l' aggressore è fuggito. La giovane è stata soccorsa da una donna che ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri. La ragazza è stata trasportata all'ospedale Galliera. Nelle prossime ore i militari dell'Arma raccoglieranno la testimonianza della ragazza per ricostruire l'accaduto e tentare di risalire all'aggressore.



