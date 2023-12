Teatro Sociale di Camogli, ecco la nuova stagione

Cinquantadue aperture di sipario da gennaio a maggio fra classica, jazz, prosa, cabaret, danza e teatro per ragazzi. Questo il nuovo cartellone del Teatro Sociale di Camogli illustrato questa mattina dal presidente Maurizio Castagna e dal sovrintendente e direttore artistico Giuseppe Acquaviva. Il Sociale si sta ormai imponendo come un teatro polivalente di particolare vivacità culturale tanto che il Mic lo ha riconosciuto come beneficiario del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nella categoria "Organismi a programmazione multidisciplinare". Si parte il 7 gennaio con il "Concerto degli auguri" del pianista Dario Bonuccelli impegnato nel Concerto n.1 di Sostakovic accompagnato dall'Orchestra Sibelius diretta da Filippo Torre. Nell'ambito classico vanno citati anche il recital della pianista ucraina Dina Pysarenko (20 gennaio), e lo spettacolo dedicato alle donne compositrici di e con Anna Maria Sollima e il duo pianistico Maria Paola Biondi e Debora Brunialti (3 marzo). Il settore prosa prenderà il via il 14 gennaio con la messa in scena di "Vicini di casa" di Cesc Gay con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti. Fra i titoli della prima parte di stagione si ricordano "Notti" (3 febbraio), trasposizione teatrale del capolavoro di Dostoevskij "Le notti bianche", per la regia di Rajeev Badahn e "Chiaroscuro" di Gaetano Colella (2 marzo), spettacolo teatrale e musicale sulla vita di Artemisia Gentileschi. Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, verrà proiettato il film di Claudio Bisio "L'ultima volta che siamo stati bambini. Una delle iniziative di maggior successo del Sociale, l'aperitivo a Teatro (ore 19,30), è una delle colonne portanti anche del nuovo cartellone.

L'appuntamento è il venerdì alle 19,30 con il jazz e il cabaret.

Fra i nomi due star del pianoforte come Ramin Bahrami e Danilo Rea (1 marzo), impegnati nel progetto Adagios in Classical Jazz, e Anna Mazzamauro (22 marzo), autrice e interprete di uno spettacolo dedicato a Paolo Villaggio e a Fantozzi. Per la musica pop, il nome di punta è Ron (7 aprile), mentre per la danza si segnalano "Io Maria, Lei Callas" (17 febbraio), coreografia di Michela Barasciutti e "Notre-Dame de Paris" (10 marzo) del Balletto di Milano.



