Spezia, D'Angelo "Cittadella è il nostro focus"

Luca D'Angelo prosegue la sua opera di sfoltimento della rosa sostenuto dai risultati dello Spezia, reduce da due vittorie consecutive che tuttavia non cambiano una classifica ancora preoccupante. A finire tagliato questa volta è Albin Ekdal, destinato a tornare in Svezia nelle prossime settimane. "Dal punto di vista mentale queste vittorie ci fanno stare meglio, ma adesso sappiamo che avremo una partita molto importante sotto tanti punti di vista - ha detto il tecnico -.

Affrontiamo un Cittadella che è una squadra che fa della pressione e dell'intensità le sue armi migliori e noi dobbiamo rispondere con le stesse armi. È la dimostrazione di quello che dico sempre: non c'è grandissima differenza tra i giocatori di Serie C e di B, a patto che quelli di C abbiano voglia di voler giocare in B. Il Cittadella spesso compra da lì, difficilmente sbaglia".

Con Salvatore Esposito e Zurkowski squalificati, dal primo minuto giocheranno Cassata, Kouda e Bandinelli in un centrocampo reinventato. "Non stiamo qui a fasciarci la testa. Saremo undici, con cinque cambi, chi giocherà è consapevole di quanto la partita sia importante per noi. Giocheranno con grande ardore mentale e fisico". Concentrazione massima verso il Cittadella, senza pensare al mercato, spiega D'Angelo: "Ho parlato con la società, sappiamo cosa fare e come intervenire, senza entrare nello specifico. Ma il nostro focus ora deve essere sulla partita di sabato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA