Sestri Levante vieta i fuochi d'artificio durante festività

Da 25 a 500 euro di multa e denuncia alla Procura della Repubblica sono le sanzioni previste per chi sparerà mortaletti, petardi o accenderà fuochi d'artificio dal 23 dicembre al 7 gennaio si tutto il territorio di Sestri Levante (Genova).

L'ordinanza firmata oggi dal sindaco Francesco Solinas ha l'obiettivo di dare "sicurezza e tranquillità nella cittadina e rispetto per gli animali molti dei quali sono terrorizzati dai botti e scappano o hanno problemi neurologici". "Saranno intensificati i controlli non solo nel centro storico - ha spiegato il sindaco - anche in orari notturni, ci si può divertire senza eccessi sia a persone che animali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA