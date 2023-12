Ponte Morandi bis, nuovo rinvio per l'udienza preliminare

Secondo rinvio consecutivo per l'udienza preliminare che vede 47 persone imputate, tra cui gli ex vertici di Aspi e Spea, nel filone d'inchiesta bis sulle autostrade liguri nato dopo il crollo del ponte Morandi.

L'indagine riguarda i falsi report sullo stato dei viadotti, le barriere antirumore pericolose, il crollo della galleria Bertè in A26 (30 dicembre 2019) e il mancato rispetto delle norme europee per la sicurezza nei tunnel. L'udienza preliminare era stata fissata il 9 novembre ma subito rinviata per un errore nelle notifiche degli atti agli avvocati di cinque imputati, ma oggi la seconda sorpresa. Agli stessi imputati, che erano stati temporaneamente stralciati e oggi avrebbero dovuto rientrare nel processo, è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari incompleto. E' stata la stessa procura ad accorgersi dell'errore e a chiedere il nuovo rinvio: si tratta di un errore formale che tuttavia, se non sanato in tempo, avrebbe potuto pregiudicare l'intero processo. L'udienza è stata rinviata al 18 gennaio dove saranno formalizzate le costituzioni di parte civile. Secondo gli investigatori della Guardia di finanza, coordinati dai pm Stefano Puppo e Walter Cotugno insieme all'aggiunto Francesco Pinto, i tecnici di Spea ammorbidivano i rapporti sullo stato dei ponti per evitare i lavori. Le accuse, a vario titolo, sono falso, frode, attentato alla sicurezza dei trasporti, crollo colposo.



